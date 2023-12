Kiderült 2 órája

Megvan a Tatai Patara 2024-es időpontja

Jövőre is garantáltan nagy durranás lesz a 2024-es Tatai Patara, amit most is május utolsó hétvégéjére terveznek.

Kemma.hu Kemma.hu

Tata közösségi oldalán számoltak be arról, hogy a ZOFI Rendezvényszervező Kft. tájékoztatása szerint a jövő évi Tatai Patara 1597 Török-kori Történelmi Fesztivál tervezett időpontja: 2024. május 24-26. lesz.

