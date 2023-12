Ezt követően Elődné Lukács Erzsébet, a település jegyzője mondott beszédet, melyben kiemelte, hogy sokakat szép emlékek fűzhetnek a kiállított tárgyakhoz. A tárlat megtekintése alatt a régi lemezjátszóval szolgáltattak hangulathoz illő zenei aláfestést.

Pósa Andrea könyvtárostól, közművelődési szakembertől megtudtuk, hogy a tatai Peron Tehetségközpont rendelkezésükre bocsátott régi, híres személyiségeket is ábrázoló fényképeket. A fotók láttán Pallagi Tibor polgármesterrel elhatározták, érdemes lenne egy retró kiállítást szervezni, mellyel kapcsolatban felhívást is közzétettek. A helyiek közül sokan úgy gondolták, rejt olyan értékeket az otthonuk, melyeket szívesen közszemlére helyeznének. Így került a padláson megőrzött régi babakocsi és egy sokak által ismeretlen gyártmányú kerékpár is a nagyterembe, ahol Videoton és Szokol rádiók, Junoszty televízió, Smena fényképezőgép és Commodore 64 típusú számítógép is helyet kapott.

Pósa Andrea elárulta, hogy a közeli általános iskolából több osztály is meglátogatta a tárlatot és a gyermekek kifejezetten élvezték, ha bekapcsolják a lemezjátszót. A tanulók körében népszerű az írógép is, illetve a tárcsás telefon, ami régen minden háztartás elengedhetetlen kelléke volt.

Érdekesség, hogy ki milyen tárgyak gyűjtésében leli örömét. Az egyik vitrinben régi, akár könyvjelzőként is remekül használható éves naptárakból álló kollekciót is láthattunk, a terem másik végében pedig számos porcelántárgyat is megcsodálhattunk. A kávédarálók láttán pedig rögtön beugrott: a megkopott, ám de még mindig jól működő konyhai eszközökért vagyonokat szoktak elkérni a régiségvásárokon.