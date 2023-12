Az Aranycsapatban több megyei játékos is volt anno. Czibor Zoltán Komáromból indult, és hazatérése után is itt telepedett le, alapította meg anyaegyesülete jogutódját. Buzánszky Jenő Dorogon futballozott, a stadion pedig az ő nevét viseli, de szintén Dorogon született Grosics Gyula, aki itt is kezdett focizni, és nem csak az Aranycsapat, de a Tatabányai Bányász legendás kapusa is volt annak idején.