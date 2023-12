Az interneten, és a Kék Madár Közösség nyílt és zárt közösségi oldalain is több olyan bejegyzés is szerepe, amelyek segítik az autizmussal élők számára a karácsonyi stressz leküzdését. Az ünnepek előtti rohanás, készülődés mellett azonban a vendégjárás, az utazások, az ajándékozás, vagy a sok illat, étel is kizökkentetheti a komfortzónájukból az autistákat. Ebben próbál segítséget nyújtani egy képsor.

Tulajdonképpen az adventi naptár is egy vizuális segítség az autistáknak, hiszen jól mutatja, hány nap van még karácsonyig. A kisebb gyerekekkel jó beszélgetni ilyenkor arról, hogy mi is történik, mennyiben más ez az időszak, mint az év többi napja. A napi rutinokat jó, ha megtartják ezek a családok, vagy jelzik az eltéréseket. A lakás dekorálásánal figyelemmel kell lenni az autizmussal élőre is. Ha túlontúl csillog-villog, ragyog a lakás, és elhalmozzák dekorációs elemekkel, az sokkolóan hathat, ezért jó, ha megbeszélik, mit szeretne, és van egy "karácsonymentes" hely is. Az ajándékozás is nehéz, hiszen nem szeretik a kiszámíthatatlan dolgokat. Érdemes kikérni a véleményüket, listát íratni, amelyből lehet válogatni. Sokaknak a csomagolópapír is nehézséget okoz, akkor nem kell becsomagolni az ajándékot. S a túl sok is zavaró lehet számukra.

A vendégjárás kapcsán jó, ha figyelembe veszik, hogy az autizmussal élő hogy viszonyul a közvetlen érintkezéshez, a puszik, az ölelések nem mindenkinek esnek jól.

Vannak nagyon jó karácsonyi napirendek is, amelyekkel megtervezhetőek az ünnep napjai, s autizmusbaráttá válhat a karácsoyni készülődés, és az ünnep is.