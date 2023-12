– Mint minden évben most is előfordult, hogy a kisebbek megijedtek a Télapótól, persze a nagy többség örömmel, érdeklődéssel fogadta és nehezen, de kivárta, hogy szólhasson a „nagyszakállúhoz”. Voltak, akik szavaltak, voltak szlovákul éneklő óvodások, de – természetesen – rajzokat is kapott a Mikulás a hálás, többé-kevésbé türelmes gyerekektől. Természetesen nem maradhattak el a selfiek, fotók a Mikulással. Amikor az utolsó kislány, kissrác is megkapta a megérdemelt ajándékcsomagját, a Mikulás és a manója elhajtattak a jövő évi viszontlátás reményében – tette hozzá a képviselő.

Az ovikban is járt

December 6-án, szerdán a tardosi óvodába is ellátogatott a Mikulás, aki betartotta a tavalyi ígéretét és idén fehér hóban érkezett. A három óvodás csoport mindegyike külön kis műsorral készült, aminek jutalmául könyveket, játékokat hozott az Északi-sarkról a Mikulás. A tatai Juniorka Alapítványi Óvoda gyerekeihez még kedden érkezett a Télapó. Az ovisok rajzokkal és énekkel készültek a köszöntésére. Természetesen mindenki megkapta a jól megérdemelt csomagját, ami csokoládét,. szaloncukrot és mandarint is rejtett.