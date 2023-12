Januárban megnyitott Szomód első állami bölcsődéje. A kétcsoportos, 28 férőhelyes bölcsőde építésének alaptámogatása csaknem 240 millió forint volt. Azonban az építkezések során felmerültek többletköltségek, amire további 64 millió forintot biztosítottak a településnek. Ezzel a beruházás összes költsége több mint 304 millió forint lett. Az intézmény 28 kisgyermek befogadására alkalmas, melyben két csoportszoba és a hozzá kapcsolódó kiszolgálóhelyiségek az épület udvarának oldalán kaptak helyet.

Az utca felőli épületszárnyba az akadálymentes vizesblokk, a nevelői helyiségek és a konyha került. Pap Bertalanné Gyöngyi, az intézmény vezetője a megnyitón elmondta, hogy a játékokat, bútorokat, eszközöket budapesti és tatai bölcsődéktől és vértesszőlősi, illetve tatai óvodától kapta az intézmény. De több környékbeli vállalkozó és helyi családok is támogatták a bölcsődét: könyvekkel, bútorokkal, játékokkal. Volt olyan nyugdíjas néni, aki még tányérokat is hozott. Sőt még udvari mozgásfejlesztő eszközökre is kaptak egy tatabányai cégtől támogatást.