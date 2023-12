Míg mások otthon vagy rokonaiknál töltik az ünnepeket, addig sokan a munkahelyükön dolgoznak karácsonykor is. A Tatabányai Hivatásos Tűzoltóságon sem áll meg az élet az ünnepek alatt. Három csapat váltják egymást szolgálatban, idén az „A” szolgálati csoport tűzoltói vannak szolgálatban december 24-én.

Varga Mihály Sebestyén, a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a tatabányai hivatásos tűzoltók idén is köszöntik az olvasókat december 24-én a laktanyából.

Többek között Menoni Dominik tűzoltó őrmester is szolgálatban tölti a szentestét. Elárulta, hogy a tűzoltóknak fontos a szolgálat az ünnepek alatt is.

– A kollégákkal mindig előre beosztjuk ki „nyeri” például a szentestét. A szeretteink megértik a helyzetet így nekünk is könnyebb a laktanyában ilyenkor. Reméljük, idén nem kell vonulnunk 24-én és mindenki biztonságban ünnepelhet otthonában – kívánta az olvasóknak a tűzoltó.