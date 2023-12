A Bioextra Zrt. napokban közzétett felmérése rávilágít, hogy bár időszakosan többen fogyasztanak különböző ásványi anyag és vitamin tartalmú kiegészítőket, ezt a legtöbben továbbra sem elég tudatosan teszik. Ráadásul túlnyomó része a betegségmegelőzés további formáit is mellőzi az életéből – mint az egészséges étkezés, vagy a szűrővizsgálatok. A gyógyszergyártó cég arra is szeretné felhívni a figyelmet, hogy csupán egy kis extra odafigyeléssel is nagyban hozzájárulhatnánk egészségünk megőrzéséhez.

Fekete Ildikó, a tatabányai Levendula Gyógyszertár vezetőjétől megkérdeztük, a hidegebb évszakokban hangsúlyosabbá válik-e a vitaminok fogyasztása. Szerinte a világjárvány idején minden háztartásban jóval több C- és D-vitamin fogyott, mint annak idején.