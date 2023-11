– Télen fogy a legtöbb vitamin – kezdte Fekete Ildikó, a Levendula Gyógyszertár vezetője – mivel a szervezetbe nyáron előbb tudjuk természetes úton, zöldség és gyümölcs formájában bevinni az immun­erősítőket. Az elmúlt napok csapadékos és szeles időjárása miatt fontos pótolni a C- és D-vitamint is.

– A világjárvány idején sokkal keresettebb volt a C- és a D-vitamin, akkor nagyon nagy mennyiség fogyott belőle akár egy hét alatt. Mára megváltozott a helyzet, egyre inkább visszatérnek a vásárlók a multivitaminokhoz. Viszont elég széles skálán mozognak, ami az árukat jelenti. Nálunk a jelenleg kapható legolcsóbb, 30 adagos multivitamin kicsit több mint 2 ezer forint, de kapható havi adag 9 ezerért is. Választható 90 filmtablettás 20 ezerért is, szóval határ a csillagos ég – világított rá Ildikó, aki szerint átlagban 1500–2 ezer forintot költenek a vásárlók a patikában. Szerinte az olcsóbb készítmények is kellően felkészítik a szervezetet az őszi meghűlés ellen.

A C- és a D-vitamin egy­aránt a legkedveltebb termékeknek számítanak. Holtversenyben az első helyen végeztek a felmérésben felsorolt vitaminok és étrend-kiegészítők listáján. Utánuk még a multivitamin-készítmények és a kalcium fért fel a dobogóra. Általában 5 és 10 ezer forint közötti összeget költünk egy hónapban vitaminra.

Elsődleges szempont az étrend-kiegészítő választásakor, hogy a választott termék többféle szempontból is hasznos legyen, vagyis egynél több vitamint tartalmazzon. Hangsúlyos az is, hogy a készítmény a lehető legnagyobb arányban tartalmazzon természetes összetevőket. Egy korábbi felmérésből kiderült, hogy ez különösen az egészségtudatosok és az 55 év feletti fogyasztóknak fontos. Velük ellentétben a férfiaknál és a 18–35 év közötti korosztály esetében a természetes összetevők kevésbé lényegesek. A választásnál csak a negyedik szempont az ár-érték arány.

Csák Ferenc, tatabányai háziorvos korábban elmondta lapunknak, hogy felnőtteknek ajánlott naponta 2–3 ezer nemzetközi egységnyi D-vitamint szedni. A túlsúlyosaknak ennél nagyobb dózist. A doktor szerint D-vitaminra szüksége van a csontozatunknak, a fogainknak, de a cukorbetegségben, magas vérnyomás, gyomorbaj miatt szenvedőknek is rendkívül fontos. – Fantasztikus az immunerősítő hatása, számos betegség kivédhető a rendszeres szedésével. A csecsemőknek, kisgyermekeknek is ajánlott a napi ezer NE D-vitamin-pótlás – mondta Csák Ferenc. Télen a kedélyállapotot is jelentősen befolyásolhatja.