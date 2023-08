Átlagosan havi ötezer forintot költünk vitaminokra, étrendkiegészítőkre. Legtöbbször C és D vitaminokból, illetve multivitamin-készítményekből, valamint kalciumból vásárolunk – derül ki egy friss online, 1021 ember megkérdezésén alapuló felméréséből. Megkérdeztük, mi a helyzet Tatabányán.

– Télen fogy a legtöbb vitamin. A nyári hónapokban sokkal többet ér minket napfény, valamint sokkal több zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk, tehát természetes úton juttatjuk a vitaminokat a szervezetbe – kezdi mesélni Fekete Ildikó, a Levendula Gyógyszertár vezetője. Elmondta azt is, hogy az elmúlt hónapokhoz képest mára jelentős változás figyelhető meg a C és D vitamin fogyasztás terén is.

– A világjárvány idején sokkal keresettebbek volt a C és a D vitamin, akkor nagyon nagy mennyiség fogyott belőle akár egy hét alatt. Mára normalizálódott a helyzet, egyre inkább visszatérnek a vásárlók a multivitaminokhoz. Viszont elég széles skálán mozognak, ami az árukat jelenti. Nálunk a jelenleg kapható legolcsóbb, 30 adagos multivitamin kicsit több mint 2 ezer forint, de kapható a havi adag 9 ezerért is. Választható 90 filmtablettás 20 ezerért is, szóval határ a csillagos ég – világított rá Ildikó, aki szerint átlagban 1500 - 2 ezer forintot költenek a vásárlók a patikában. Szerinte az olcsóbb készítmények is kellően felkészítik a szervezetet az őszi meghűlésre.

Visszatérve a statisztikához: a válaszadók 43 százalékának az elsődleges szempont az étrendkiegészítő választáskor az, hogy a választott termék többféle szempontból is hasznos legyen a számára. Csaknem ilyen hangsúlyos nekik az is, hogy a készítmény a lehető legnagyobb arányban tartalmazzon természetes összetevőket. Ez különösen az egészségtudatosok és az 55 év feletti fogyasztóknak fontos. Velük ellentétben a férfiak és a 18-35 év közötti korosztály esetében a természetes összetevők kevésbé lényegesek. A harmadik helyre szorult a választási rangsorban az, ha a probléma kezelésére az adott termék a legmegfelelőbb, míg az ár-érték arány csak negyedik szempont a vásárlási döntés meghozatalakor.

A felmérés arra is rámutat, hogy a megkérdezettek akkor tartanak hitelesnek egy vitamint vagy étrendkiegészítőt, ha annak létezik tudományos háttere és igazolható, hogy mi, miért került bele. Ez a megközelítés az egészségtudatosokra, a diplomásokra és a 18-35 év közötti korosztályba tartozókra a legjellemzőbb. Sokan ugyanakkor szeretnek maguk meggyőződni a készítmények hatásosságáról. Ők a termék hitelességéről a saját tapasztalataik alapján alkotnak véleményt. Az orvosok, gyógyszerészek ajánlása pedig csak harmadik tényezőként merül fel a vásárláskor.

A C és a D vitamint egyaránt a legkedveltebb termékeknek számítanak a megkérdezettek körében. Holtversenyben az első helyen végeztek a felmérésben felsorolt vitaminok és étrendkiegészítők listáján. Utánuk még a multivitamin készítmények és a kalcium fért fel a dobogóra. C vitaminból a legtöbben napi 1000 milligrammot fogyasztanak. Viszont minden ötödik válaszadó csak alkalomszerűen szedi ezt a vitamint. Ez a szélsőségesség fakad abból is, hogy a kutatásba bevont embereknek csak a 24 százaléka tudta helyesen megmondani, hogy a napi szükséges bevitel csupán 80 milligramm lenne C vitaminból.

A válaszadók közel fele jellemzően 5 ezer forint alatt, míg az egyharmaduk valamivel többet, 5 ezer és 10 ezer forint közötti összeget költ egy hónapban vitaminra. Meglepő, de a férfiak kevésbé érzik fontosnak a vitaminbeszerzést. Közülük a megkérdezettek 17 százaléka egyáltalán nem szán erre pénzt. Étrendkiegészítők esetében is a havi legfeljebb 5 ezer forintos kiadás az általános. Sokan vannak azok is, akiket egyáltalán nem hoznak lázba ezek a készítmények. A megkérdezettek több mint harmada azt állította, hogy soha nem költ étrendkiegészítőkre.

Bár a felmérésből az derül ki, hogy a többség számára mindegy, hogy milyen formában viszik be a szervezetükbe a vitaminokat és az étrendkiegészítőket, a valóság viszont az, hogy akkor hasznosulnak a legjobban, ha azokat cseppekben fogyasztják el az emberek. Ezzel csak a válaszadók kevesebb, mint harmada volt tisztában, míg minden hatodik megkérdezett a kapszulában, 100-ból 6-an pedig a tablettaként fogyasztja ezeket a termékeket.