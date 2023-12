December 24-én az esztergomi bazilikában a 10:30-as misét Török Csaba, a főszékesegyház plébániai kormányzója mutatja be. 11:30-kor lesz a gyertyagyújtás. Az éjféli misét Fábry Kornél püspök celebrálja majd. Hétfőn 10 óra 30-tól a karácsonyi szentmisét dr. Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek celebrálja.

A főegyházmegye tájékoztatása szerint Erdő Péter december 24-én az éjféli szentmisét a budapesti Szent István bazilikában mutatja be, 26-án 10 órától hallássérültek részére mutat be szentmisét a Budapest-Tabáni Alexandriai Szent Katalin templomban. December 31-én 17 órától az esztergomi bazilikában ad hálát a 2023-as év kegyelmeiért;

január 1-jén 17 órától pedig újévi szentmisét mutat be Szűz Mária, Isten anyja ünnepén, ugyanitt.