Ma az egyetlen földfelszín felett is látható maradvány egy félköríves kőrakás. Ennek a falrészletnek az ismeretében egészen jól betájolható, hogyan helyezkedett el a templom a területen, aminek megismerését helyszíni kijelölések is segítik. 2015-től zsámbéki premontreiek és oroszlányi hívek kitakarították az erdőt, és földmérő segítségével kitűzték a templom tengelyét. Azóta tájékoztató táblákat, kereszteket állítottak, ülőhelyeket készítettek és fákat is ültettek a tisztásra. Az idelátogató így már meg is pihenhet itt, és képet kaphat arról, milyen szakrális, építészeti érték bújt meg évszázadokig ebben a kicsinyke erdőben.