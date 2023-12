Jövőre is nagy bulival készülnek

A polgármester arról is beszámolt, határon átnyúló, interreges pályázatot is benyújtottak testvértelepülésükkel, a felvidéki Szímővel közösen. Mindketten egy program szervezésére pályáztak, Banán ennek segítségével valósul meg a nyáron esedékes családi nap, amely ebben az esztendőben is nagy sikert aratott. A programra rengetegen ellátogattak, a Korda házaspár koncertje nem csak a közelből vonzotta az embereket. Toma Richárd azt ígérte, jövőre is nagy bulival készülnek.

További fejlesztéseket is terveznek. Keresik a lehetősége az óvoda hátsó csoportszobájának, folyosójának, öltözőjének és vizesblokkjának felújítására. Az intézmény rendkívül népszerű, a környékről is sok gyerek jár ide, ebben az itt dolgozók barátságos személyisége és a családias hangulat is közrejátszik.

Szeretnék felújítani az önkormányzat épületét, pályáztak a Nagyigmánd–Bábolna–Bana kerékpárút kiépítésére is. Továbbra is szeretnék rendbe tenni a Pikóta-tavat és környékét, valamint a tetőszerkezeti megújulás után belső felújítás is szükséges lenne a kultúrházban.

Az önkormányzati ciklus alatt a pályázati források összértéke meghaladta a 650 millió forintot.