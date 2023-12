A Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait ismét riasztották. December 23-án, szombaton öt fakidőlésnél és két közúti balesetnél voltak jelen. Továbbá egy magasfeszültségű vezetékre lógó fához voltak ki.

Mindezek Tatabánya és az 1-es út szárligeti szakaszán történtek. Több eset volt a vármegyeszékhelyen és környékén, ezekhez riasztották az egyesületet.



– Ugyanúgy kapjuk a riasztásokat, mint a hivatásos tűzoltók. A mi területünk Vértesszőlős–Tatabánya–Szárliget–M1-es autópálya. Értesítést kaptunk, de ha egy helyen éppen beavatkoztunk, akkor azt fejeztük be. Ha egy-egy káresetet befejeztünk, utána tudtunk új riasztásokra reagálni – kezdte lapunknak Körösladányi Zsombor, a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője.

Kiemelte:

– Az egyik közúti balesetnél 2 és fél órát voltunk kint. Eközben is volt pár káreset, azokra a hivatásos egységek vonultak. A hivatásokkal vonulunk egy-egy helyszínre, ott segítünk. Persze volt már olyan, ahol önállóan is be tudtunk avatkozni.