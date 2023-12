Gyermekek

Lisztes Krisztián családjáról is mesélt a jelenlévőknek. Lánya, Lili sikeres röplabdázó, fia, Krisztián révén pedig a Lisztes név újra egy kicsit köztudatba került a futballban. Elárulta, hogy egy időben edzője is volt fiának, majd kisebb kitérőt tett egy magyar-német sportegyesülethez, nemrégiben pedig utánpótlás menedzserként tért vissza a Ferencvároshoz. Ifj. Lisztes Krisztián az elmúlt hónapokban robbant be az élvonalbeli gárda felnőtt csapatában és köztudott, hogy jövő nyáron a Bundesligában szereplő Eintracht Frankfurthoz szerződik. Lisztes Krisztián bevallotta: nem próbálta meg beajánlani gyermekét a korábbi német klubjainál, ugyanis úgy gondolta, hogy ha fia bekerül a nemzetközi szinten is egyre magasabban jegyzett Ferencváros felnőtt csapatába, akkor ott a jó teljesítményével automatikusan felhívhatja magára a figyelmet. Lisztes Krisztián szerint több példa is bizonyítja, hogy valamilyen okból kifolyólag a német foci jobban fekszik a magyaroknak. Gyermeke esetében remek választásnak tartja a Frankfurtot és bízik a további sikeres páylafutásban.