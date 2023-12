2022 októberében a felnőtt lakosság egyharmada rendelkezett érettségivel, további 22 százaléka diplomával. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 23 százalékra csökkent. 2011-hez képest az érettségi nélkül szakmai oklevéllel rendelkezők hányada pedig alig változott (21 százalék).

A szakmai végzettségűek körében továbbra is a férfiak aránya magasabb. A nők iskolai végzettsége az elmúlt évtizedekben a férfiakét meghaladó mértékben emelkedett, az alacsony iskolázottságúak körében mégis ők vannak többségben, mert a nők korösszetétele idősebb, és az idősek között gyakoribb az alacsony iskolázottság. A legutóbbi népszámlálás óta a férfiak és a nők körében is csökkent az általános iskolát be nem fejezők aránya. A férfiak esetében 3,1 százalékról 1,8 százalékra, míg a nők körében 6,5 százalékról 2,7 százalékra.

A korábbi népszámlálási adatokkal összehasonítva elmondható, hogy a nők körében emelkedett a szakmával rendelkezők száma, míg a férfiak esetében némi visszaesés tapasztalható a 2011. évi adatokhoz képest.

A felsőfokú végzettségűek aktív korú népességen belüli aránya Budapesten kiugróan magas: 44 százalék. A fővárosi kerületek közül a II. a XII. és az I. kerületekben élők körében a legmagasabb a felsőfokú végzettségűek aránya. A vidéki nagyvárosokban az aktív korúak közel egyharmadának, a községekben viszont csak 15 százaléknak van felsőfokú végzettsége. 23 településen egyáltalán nincs felsőfokú végzettségű és 12 településen 1 százalék alatti a diplomával rendelkezők aránya.

A 2001-es népszámlálás óta folyamatos emelkedő tendencia figyelhető meg a férfiak és a nők körében is. Míg 2001-ben a férfiak 11,6 százaléka, 2011-ben 15,8 százalék rendelkezett diplomával, a jelenlegi adatok szerint a férfiak majdnem 20 százaléka diplomás. Ami a vármegyei adatokat illeti, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a járások közül a Tataiban és a Tatabányaiban a legnagyobb, a 24,2–38 százalékos (második legmagasabb) tartományba esik. A legkisebb arányokat a Kisbéri járásban találjuk (0,5–8,6 százalékos, legalacsonyabb tartomány).