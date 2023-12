Boros Ilona, a Népház Show Formációs Tánc Egyesület vezetője és Juhász Károly, a színház produkciós vezetője adott interjút munkatársunknak a produkcióval kapcsolatban. Mindenek előtt a kiváló együttműködésről szóltak. Hagyománya van már évek óta ennek a gálának, s ilyenkor igazi összefogással varázsolják a csodálatos mesevilágot a nézők elé. A program olyan népszerű, hogy már hat előadáson tapsolhatnak a táncosoknak.

Az idén a Tatabányai Nagycsaládosok Egyesülete és Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság részére a Népház Show Formációs Tánc Egyesület és a Jászai Mari Színház, Népháza közösen 20-20 jegyet ajánlott fel a december 18-i 17:00-kor kezdődő gálára.

– Fontosnak tartom, hogy segítsünk, hogy merjünk segíteni. S nemcsak ilyenkor, karácsonykor – tette hozzá Boros Ilona.

– A színházhoz méltó, igazi ünnepi ráhangolódásban szívesen vesznek részt a munkatársak, hiszen a gyermekeik is élvezhetik a produkciót – tette hozzá Juhász Károly.

A mostani produkció is meseszép környezetbe röpíti a nézőket. Egy kastélyban játszódik, ahol él egy király a gyermekével. Mióta meghalt a felesége, nem szereti a karácsonyt, ezért ilyenkor csend honol a szobákban. Kislánya azonban lemegy a közeli faluba, és élvezi a csillogást, a vigasságot, amelyet szeretne visszacsempészni a kastélyba is. Meglátogatja a karácsony négy birodalmát, mindenhol egy-egy csoport fogadja, akik boldogan táncolnak. Végül a király is megenyhül, és a kastély népe is ünnepelheti a karácsonyt.

Az előadásokban az egyesület táncosai szerepelnek. A legkisebbektől a legnagyobbakig.