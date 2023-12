Mint arról korábban beszámoltunk: a szóvivő nem először járt Tatán, és korábban is a sport szeretete vitte a vizek városába. Legutóbb a tatai Kálvária-dombnál a Geológus Kert szomszédságában kialakított vasalt utak átadóján járt Tatán. Akkor is megmutatta, hogy nem riad meg egy kis mozgástól és maga is beülőbe bújt és sisakot húzott, majd végig mászott az útvonalon.