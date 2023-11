A nagyterem és a színpad is megannyi érdekes titkot rejtett: modern városrészletek, mesés és történelmi témák, villogó, fénylő, mozgó részletek, amelyek a gyerekek mellett a felnőtteket is elkápráztatták. A Puskin Művelődési Házban már a korábbi években is járt a két legógyűjtő, Felkl János és Falusi Zoltán, akik Szekszárdról és Kiskunhalasról érkeztek. Ezúttal is úgy készültek, hogy a lebilincselő látványosságokon túl, ha valaki szeretné, ki is tudja próbálni a legózást is. Egy-egy asztalnál ugyanis játszani is lehetett. A többi viszont szigorúan a szemeknek szólt, amelyek alig tudták befogadni a sok színes kockából felépített városok látványát.

Volt itt vidámpark, természetesen működő óráiskerékkel, a LEGO- CITY-t körbeölelte a vasúti hálózat, ahol fáradhatatlanul rótta a köröket egy piros kisvonat. De megelevenedett a dzsungel, amelynek kapcsán a híres meséről is meg lehetett tudni egy kis tájékoztató táblácskát olvasva néhány érdekességet, ahogy az őskori emberről is. Hatalmas üvegpaloták, több sávos utak jellemezték a következő asztalt, ahol még egy helikopter leszálló is épült egy kórház tetején.