Reményt és szeretetet is adnak

A résztvevőket több önkormányzati képviselő is köszöntötte. Vajda Bence arról beszélt, a szociális munka szolgálat, amelynek számos nehéz és örömteli pillanata is van. Hajnal Dóra arra hívta fel a figyelmet, az ebben a szférában dolgozók minden erejükkel azon munkálkodnak, hogy szebbé tegyék embertársaik mindennapjait, ehhez pedig erősnek és támogatónak kell lenniük. Dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester azt hangsúlyozta, a segítőszakmában dolgozók reményt és szeretet is adnak. Kitartást is kért a szociális szférában dolgozóktól, mert, mint mondta, mindegyikükre nagy szükség van. A díját­adást követően is folytatódott a program, ezúttal Kamarás Iván színész adott műsort, akit törött lába sem akadályozott meg abban, hogy jó hangulatot varázsoljon a nézőtérre.