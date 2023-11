Aki valaha is úszott már, az tudja, hogy nem könnyű heti edzés mellett és cirka másfél hónap alatt elérni ezt a hosszt. Továbbá sejti, hogy sokkal könnyebb kimondani, mint megtenni ezt a távot. Summa summarum képzeletben megveregettem a vállam, mikor leültem a medence szélén. Aztán fejest ugrott mellettem valaki, akinek kidolgozott testéről sejteni lehetett, hogy nem most ismerkedik először a vízzel. Tíz perc elteltével hagytam magam mögött a medencét, főhősünk akkor kezdte meg az edzést. Két kilométeres bemelegítéssel. Nálam is ennyi az annyi. Csak edzéssel együtt.