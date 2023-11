A teljes forgalomszünetelés ideje alatt Biatorbágyon, Herceghalmon, Bicskén és Szár megállóhelyen egyéb, az utazási komfortot javító karbantartást is végzett a MÁV. Megújultak a peronok, mintegy 150-200 méteren új egyenletes aszfaltburkolatot terítettek az említett helyszíneken. Ezenkívül az állomási épületek homlokzatát, továbbá a várótermek, a mosdók és az aluljárók falait is javították, kifestették, valamint tisztították és javították az esőbeállókat és a padokat is. A harmadik ütem során a jobb vágány felújítását végzi el a MÁV FKG, hasonlóan az első ütem során a másik vágányon végzett rekonstrukcióhoz.

A MÁV és a leányvállalata, a MÁV FKG részéről több mint 1100 munkavállaló, szakértő vesz részt a tervezési és kivitelezési folyamatokban, hogy a lehető legrövidebb idő alatt, még a téli hidegebb időjárás előtt, a december 9-i határidőre végezzenek a pályarekonstrukcióval.