Dr. Szentirmai István polgármester értetlenségének és felháborodásának adott hangot, amikor kiderült, hogy valakik megrongálták Korotnoki Dániel emlékművét a város régi temetőjében. A '48-as kopjafák mellett álló sírnál állva arról beszélt, hogy nem érti, kinek volt az útjában a sírkő, és hogy egy nemzeti hős vgéső nyughelyét is megrongálni bűn. Kérte, hogy akinek bármi információja van a vandál tettről, az jelentkezzen a polgármestesi hivatalban.

Nagy Tamás alpolgármester 50 ezer forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki segít kézre keríteni az elkövetőt, elkövetőket. Ezt az összeget azóta egy helybéli, Csere Ferenc kőfaragó az egyik Facebook-csoportban még ötvenezer forinttal megtoldotta.

− Egy ilyen tett nemcsak a városunk, hanem az egész közösségünk ellen irányuló támadásnak tekinthető és mélységesen felháborító. Ez az emlékmű és minden ilyen alkotás vagy szobor fontos része városunk történelmének és kulturális örökségének. Ezek nemcsak a múltunkra emlékeztetnek, hanem az értékeinket és az identitásunkat is képviselik. Ezért minden olyan cselekedet, amely ezeket megrongálja vagy tiszteletlenül bánik velük elfogadhatatlan és elítélendő − fogalmazott az alpolgármester, hozzátéve, hogy mindent meg kell tenni, hogy az elkövetőket felelősségre lehessen vonni. Mint hozzátette, biztos benne, hogy sikerül helyreállítani az emlékművet és megőrizni Ács történelmi és kulturális örökségét.

Korotnoki Dániel az 1849-ben kitört kolerajárvány áldozata lett, sírja az 1848-49-es szabadságharc egyik kegyhelye Ácson. A 15 éves korában elhunyt szabadságharcos több csatában is részt vett, fűtüzérré, főágyússá is kinevezték, olyan vitézül helytállt. Ott volt a Komárom felszabadításáért vívott ütközetekben, a véres ácsi csatában. Ezután rövid pihenőt kaptak a honvédek. Dániel egy ácsi családhoz került. Május másodikán indultak tovább Győrbe, de oda a gyerekhős már nem érkezett meg. Mint a mult-kor.hu írja, útközben rosszul lett, az ezredorvos pedig a komáromi kórházba szállíttatta. Már nem ért el oda se. Harsay századossal, aki kérte, hogy ő vihesse el haldokló tüzérét, Ácsig jutottak. A kritikus állapotba került fiút az a család ápolta, akiknél korábban szállást kapott. Végül itt is hunyt el.

A tapiokultura.hu felidézte, az ácsi református gyülekezet halotti anyakönyvében a következő bejegyzés található: „Korotnoki Dániel, ágostai evangélikus hitvallású. Harsay százados alatt az ötödik gyalogütegnél hat fontosoknál főágyús. Győrbeni felmenetből Komáromba visszahozatni parancsolva. de helységünkben kimúla. Kolera. 1849. május 2.”

A 15 éves főtüzér Koroknayként is felbukkan a beszámolókban. A néveltérés magyarázata: a család eredetileg a Korotnoky nevet használta, a nagyszülőket még így anyakönyvezték, de később Koroknayra magyarosították nevüket. Ácson a vendéglátó család állított sírkövet a hős fiúnak: „Szüleitől távol elhunyt egy 15 éves ifjú, kit a szabadságharc elragadott áldozatul a hazának. Korotnoki Dániel született Mádon, meghalt Ácson 1849. májusában.”

Nettó 50 ezer forint nyomravezetői díjat ajánlok fel annak, aki az ismeretlen tettes(ek) felderítését eredményező, bizonyító erejű információt hoz a rendőrség tudomására a Korotnoki Dániel sír rongálásával kapcsolatban.