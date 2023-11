Az új Járóbeteg Irányítási Rendszer, azaz a JIR bevezetését Rétvári Bence államtitkár jelentette be még november elején. Kilencven járóbeteg-szakrendelést, köztük több Komárom-Esztergom vármegyei intézményt is érint a digitális fejlesztés. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat!

Ahogyan arról a Ripost is beszámolt, az elmúlt években komoly erőfeszítések történtek a járóbeteg-ellátás színvonalának emelésére. Ennek jegyében 54 járóbeteg-szakrendelőt korszerűsítettek és 23 új létesítmény épült.

A felújítás és korszerűsítés mellett a szervezettség javítása is fontos szempont, mivel ezzel használható ki optimálisabban az orvosok és az ápolók rendelési ideje, rövidítve a várólistákat is. Ezt a célt szolgálja az új Járóbeteg Időpontfoglalási Rendszer (JIR), amit eddig csak teszteltek, most azonban 90 rendelőben el is indul.

A JIR az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térre, a már sokak által ismert és használt EESZT-re épül. A rendelőintézetek informatikai rendszere közvetlen összeköttetésben van az EESZT-vel, az intézmény pedig telefonos ügyfélszolgálaton keresztül fogadja a betegek időpontigénylését, majd nyomon követi az ellátás fontosabb mozzanatait.

A betegfogadási időpontok is az EESZT rendszerben szerepelnek, amiket a beutalóval igénybe vehető ellátások esetén a beutaló orvos, beutaló nélkül igénybe vehető ellátások esetén a háziorvos vagy kezelőorvos jegyezhet elő. Később a betegek egy alkalmazáson keresztül, önállóan is tudnak majd időpontot foglalni.