Már több mint ötvenegyezren követik az egyik felkapott közösségi platformon azt a hölgyet, akinek házi fogfehérítős praktikájával a minap találkoztunk a világhálón. Az influenszer az angol nyelvű, egyperces, már több mint kétmillió megtekintésnél járó videójában azt bizonygatja, hogy szájvíz, hidrogén-peroxid és szódabikarbóna elegyét összekeverve egy olyan oldatot hozott létre, mellyel kellően makulátlanná válhatnak a fogaink. Hiába a mosolygós arc, a hatásos beszéd és a csillogó tekintet, azért nem kell készpénznek venni mindazt, amit a TikTokker állít, ráadásul sokak még azzal sincsenek tisztában, hogy pontosan mit is értünk fogfehérítés alatt.

Dr. Jászai István elmondta, hogy ez az eljárás a fognak, a fog színének világosabbá tételét foglalja magában. Ez lehet a fog felszínén lévő elszíneződések eltávolítása, vagy a fog anyagában lévő elszíneződést okozó anyagok színének megváltoztatása is. A fogászati gyakorlatban a külső elszíneződéseket polírozással, fogkő-eltávolítással lehet a legegyszerűbben megszüntetni. A belső elszíneződéseket pedig a köztudatban élő fogfehérítéssel, ami jelenleg alapvetően olyan szerek használatát jelenti, amelyek hidrogén-peroxidot tartalmaznak, vagy azzá alakulnak, és a hidrogén-peroxid úgynevezett reaktív oxid gyökei oxidálják ezeket a színanyagokat, amelyeknek ezáltal megváltozik a színük. Változó, hogy egy ilyen kozmetikai kezelés után kinek mennyire világosodik a foga, de általában valamilyen szinten mindenkinek szokott. Sok mindentől függ viszont, hogy mennyi ideig látni a hatásukat, általában fél és két év között mozog.

– A beavatkozás nem szokott fájdalmas lenni, de utána könnyen előfordulhat fogérzékenység, ami ritkán kimondottan erős is lehet. Sajnos sokan érdeklődnek ezután a kozmetikai, semmiképpen sem orvosinak nevezhető beavatkozás után. Jellemzően a fiatal felnőttek és a középkorosztályú, olykor idősebb nők – árulta el dr. Jászai István.

A fogorvos szerint a fogászati fogfehérítés is minden esetben roncsolja a fogat, a fog szerkezetét, gyengítve, törékenyebbé téve azt, valamint az ínyt is képes megmarni a fogfehérítő. A rendszeres, gyakori fogfehérítés pedig értelemszerűen még jobban gyengíti a fogakat.

– Az otthoni fogfehérítők egy része, például az aktív szenes fogkrém veszélytelen, de csodát sem kell tőle várni,

míg más részük rendszeres használata – citromsav, szódabikarbónás dörzsölés – súlyosan és visszafordíthatatlanul tudja károsítani a fog szöveteit. Ha pedig sikerül velük a zománcot teljesen lekoptatni, akkor pedig még sárgábbak lesznek a fogak, valamint nagyon érzékenyek is lesznek és sérülékenyebbé válnak.

Az ínyt is tönkre lehet velük tenni, illetve a szájnyálkahártyán is ki lehet velük provokálni különböző elváltozásokat – mondta.

Dr. Jászai István az említett TikTok-videó kapcsán megjegyezte: a hidrogén-peroxid egy nagyon erős oxidáló szer, amely minden szerves szövetet megtámad, rendszeres használatával a szájüreg szöveteiben mindenféle kóros elváltozásokat lehet előidézni. Éppen ezért nem javasolja az internetes módszerek követését, mivel, ha házilag elkészíthető oldattal valódi és biztonságos hatást lehetne elérni, már a cégek is biztosan meglátták volna bennük az üzleti lehetőséget.

Ez természetesen vonatkozik minden más, a világhálón keringő „csodaszerre” is. A fogorvos azt is tapasztalja, hogy sokakat jobban érdekel, hogy fehérebb legyen a foguk, mint hogy egyébként a szájukban lévő szuvas fogakat rendbe tegyék és hogy felszámolják a fogászati gócokat. Ezt ugyanúgy káros trendnek tartja, hiszen ennek semmi köze az orvosláshoz, a fogfehérítés ugyanis kozmetikai beavatkozásnak számít. Meglátása szerint a legtöbb embernek – aki fogat akar fehéríttetni –, semmi baja a fogainak a színével, teljesen természetes fogszínskálán mozognak.

Tehát bármennyire is csábítók az interneten fellelhető praktikák, be kell látnunk, hogy sokkal nagyobb kárt, mint hasznot okozhatunk velük, még akkor is, ha csak kicsit fehérebb fogakra vágyunk. Ha spórolásból vágnánk bele egy-egy otthoni kísérletbe, számoljunk az esetleges következményekkel is.