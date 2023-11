Az ünnepségen a Kovaliczky István, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Komárom-Esztergom Megyei Egyesület (TIT KEM) igazgatója köszöntötte a közönséget.

Ez egy csoda véletlen műve, hogy az 50 éves évforduló alkalmából szervezett ünnepségnek még a napja is megegyezik, nemcsak az éve

– kezdte az egyesület igazgatója, majd átadta a szót Bencsik Józsefnek a Tatai-medence országgyűlési képviselőjének.

– Köszönöm az egyesületnek azt, hogy pár esztendővel ezelőtt vállalták, hogy az akkor még meglehetősen megviselt épület gondozását átvették. Egy kis összefogással, sok sok munkával fantasztikus közösségi hely jött létre, ami találkozási pontja lett azoknak, akik egy kicsivel többet látnak a saját életükből és a körülöttük lévő világból. Ugyan a világ közepe vagyunk külön-külön, de mégiscsak porszemek vagyunk a világmindenség egészében. Ez a hely lehetőséget biztosít arra is, hogy a város értékhordozó turizmusát is erősítse. Kevés olyan város van az országban, ahol ilyen intézménnyel büszkélkedhetnek – vélekedett a képviselő. Hozzátette: Körülöttünk, bár minden változik, de mégis van valami állandóság, örökérvényesség is ebben a világban, ami kapaszkodót is nyújt mindannyian számára.