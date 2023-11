Azonban több szülőtől is úgy tudjuk, hogy nem minden tatai intézmény tudott, vagy akart élni a lehetőséggel. Ugyanis ahhoz, hogy egy teljes osztály elmehessen az oktatásra, minden szülőnek vállalnia kellene a díjfizetést. Azonban ezt nem tudja az intézmény garantálni. A már meglévő órarenden is változtatniuk kellene. Ugyanis akik messzebbről, busszal, vagy gyalog érkeznének a tanuszodába, azoknak az utazást és az öltözést is bele kell számolni az idejükbe. Így a jelenlegi, már több, mint 2 hónapja működő órarendet minden osztály és évfolyam számára módosítani kellene, ami hatalmas feladat, főleg tanév közben. Ezért több oktatási intézmény is úgy döntött, hogy legkorábban csak a jövő tanévben csatlakozik az uszásoktatáshoz.