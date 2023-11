Sokan vagyunk azzal úgy, hogy már jó ideje megvan a jogosítványunk, de ott van bennünk a kíváncsiság, hogy az évek múltával hogyan is muzsikálnánk egy újabb vizsgán, ha most kerülne rá sor. Elhoztuk nektek most pár kérdést, természetesen nem a legegyszerűbbekből.

Sokak mumusai, a képes, 3 pontos kérdéseket céloztuk meg, ami leggyakrabban vezet elvérzéshez a vizsgán. Lássuk, nektek hány pontotok jön össze a 45-ből. Ha már 3 kérdést elbaltáztok, akkor sajnos elvéreztetek a vizsgán.