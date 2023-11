A komarom.hu beszámolt arról, hogy a közelmúltban az egyesület útjára indította a komaromikosar.hu weboldalt is, ahol a vásárlók már online is megrendelhetik a helyi termelők portékáit, majd az összeállított kosarat egy megadott időpontban vehetik át. Az első összeállított csomagok átvétele az elmúlt hétvégén történt meg a szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Házban, ahová már az első alkalommal mintegy félszáz kosárnyi megrendelés érkezett.

– A csomagokat ezúttal két kategóriába osztottuk, úgy, mint kézműves termékek és termelői élelmiszerek. Az élelmiszereken belül a legtöbb megrendelés és a legnagyobb igény a sajtokra, zöldségekre és gyümölcsökre, valamint savanyúságokra és további tejtermékekre érkezett – mondta el tapasztalatait Gucsi-Végh Ivett.

A beszámolóból kiderült az is, hogy a weboldalon a kosár minden héten szombaton éjfélkor nyílik meg, majd szerda éjfélig lehet leadni a rendeléseket. Az átadási nap péntekenként 16 órától 18 óráig tart a Petőfi Sándor Művelődési Házban.

Az első napot, mely egyúttal közösségi találkozó is volt, a szervezők mindenképpen emlékezetessé szerették volna tenni, így számos ínyencséggel várták az érkezőket, akik közösen fogyasztották el a kihelyezett nyalánkságokat, sajtokat, édességeket. Céljuk, hogy minden héten legalább ennyi, vagy egy kicsivel több megrendelésük is befusson. Emellett a tevékenységükhöz kapcsolódó előadássorozatot is folytatják majd, amelynek célja, hogy minél többekkel megismertessék, miért előnyös és fenntarthatóbb a helyi termékek beszerzése.