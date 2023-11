A páncélzat hagyományos hegesztett acélpáncél, viszont mivel modulrendszerű, a feladatnak megfelelően rugalmasan bővíthető. Természetesen az alap elrendezés is védelmet nyújt a 7,62 milliméteres géppuskalövedék és 800 méternél messzebbről kilőtt 14,5 milliméteres páncéltörő lövedékek és 10 méteres körzeten túl becsapódó tüzérségi lövedékek ellen (155 milliméter űrméretig). Az általános páncélzat megakadályozza a neutronsugárzás áthatolását is, és – szinte már természetes – hogy a harcjárművet teljes atom-biológiai-vegyi (ABV) védelemmel látták el. További extra képesség, hogy az alap páncélzatra úgynevezett reaktív páncélzat is szerelhető.

A négyszögletű torony tetején két búvónyílást alakítottak ki: a bal oldali elöl, a jobb oldali hátul található. Előbbire szerelhető fel a 7,62 mm-es géppuska, amely légi- és földi célok ellen egyaránt alkalmazható. A torony két oldalán négy-négy ködgránátvető található. A cső fölé pedig egy kezdősebesség mérő lokátort helyeztek el.

A jármű elsődleges fegyverzete egy 8.06 méter hosszú, huzagolt csövű; belül keménykrómozott, 155 milliméter űrméretű, 52-es űrmérethosszú (L/52) tarackágyú. (A cső belsejét a kisebb súrlódási ellenállás és csőkopás, valamint a hosszabb élettartam elérése miatt krómozzák.) Élettartama a fentiek miatt 2000 lövésre tehető. A töltényűr térfogata 23 liter. A cső menethelyzetben az alvázhoz rögzíthető.