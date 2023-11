Tallérgyűjtés és mókázás az Agorában

Szombaton 14 órától 18 óráig minden érdeklődőt várnak a Vértes Agorájába egy nagyszerű családi napra. Mint írták, A tücsök és a hangya meséje nyomán járják körbe a pénz és a pénzügyi tudatosság fogalmait játékos formában az eseményen. A tücsök és a hangya útvonalai mentén izgalmas feladatok, nagy döntések várják a résztvevőket, akik Agora tallérokat gyűjtögethetnek, amiket a végén ajándékra lehet beváltani. A részvétel ingyenes.

Bazár Alsógallán

Ha szeretsz ruhákat, kütyüket, használati tárgyakat nézegetni és akár vásárolni is, akkor szombaton 14 órától a József Attila Művelődési Házban a helyed. Galla bazárt tartanak, ahol az árusok jó állapotú, használt ruhaneműket, használati, valamint dísztárgyakat árusítanak ki. Nem csak vásárlásra, eladásra is van lehetőség, ehhez előzetes asztalfoglalásra van szükség.

Mesemozi és játszóház

Jobb programot el sem tudnánk képzelni a gyermekeknek, mint a most szombaton, a Széchenyi István Művelődési Házban megrendezett felsőgallai mesemozi és játszóház. Mint írták, 10 órától délig kedvükre alkothatnak a résztvevők, gyöngyfűzésre, festésre, rajzolásra és színezésre is lehetőség nyílik. A kreatív foglalkozások mellett a mesék világába is elkalauzolják a kicsiket a szervezők, a filmvetítések alatt megpihenhetnek a szorgos kezek, és moziélménnyel is gazdagodhat az ifjú közönség. A program ingyenes.

Esküvős nyílt nap

Ha közeledik az esküvőd és még tanácstalan vagy, akkor ez most egy remek program a számodra. A Hilltop Borbirtok & Étterem esküvős nyílt napot és menükóstolót szervez szombaton és vasárnap. A szervezők meglepetés desszert és dekoráció bemutatóval is készülnek mindkét napra. Mindkét nap 11 óra 30 perckor kezdődik a nyílt nap. A részvétel díjmentes, de előre foglaláshoz kötött.

Családi madarász kirándulás

Két órás interaktív és játékos madármegfigyelő programon vehetnek rész családok. Mint írták, a programok családi csoportoknak az összetételhez, a korosztályhoz és az érdeklődéshez igazodva alakítják ki. Lehetőség nyílik távcsöves és teleszkópos madármegfigyelésre, madárhang tanulásra, madárfelismerésre. Mozgásos játékok, kvízek és rejtvények is várják az érdeklődőket. A túrához előzetes időpontegyeztetés é regisztráció szükséges.

Pál Feri atya előadása

Szombaton a kisbéri egészségnap keretén belül ingyenes hallgathatjuk meg Pál Feri atya előadását a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtárban 18 órától. Pál Feri atya az önmegvalósítás lehetőségit fogja boncolgatni. Az előadás ingyenes, de előregisztrációhoz kötött.

Karácsonyi kiállítása

Esztergomban a Krea Alkotók Boltjában december 30-ig egy varázslatos karácsonyi kézműves kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők. A belépés mindenki számára ingyenes.

Kézműves vásár

Szombaton 7 és 13 óra között az ünnepi időszakra hangolódva tartanak kézműves vásárt az esztergomi piacon. Az asztalokon a használati eszközöktől a lakberendezési tárgyakig minden megtalálható lesz, többek között karácsonyi díszek, dekorációk, kerámiák, ajándéktárgyak, ékszerek, horgolt, fonott és varrott termékek.

Izgalmas felfedezés

Szombaton 10 órától 13 óráig logikai fejlesztő játékok, feladatok várják a kisgyerekeket az Esztergomi Vármúzeumban. A programot elsősorban 5 éves kor felett ajánlják. A belépés ingyenes.

Hangverseny

Szombaton az esztergomi Dobó Katalin Gimnáziumban a Balassa Bálint Vegyeskar 75. Jubileumi Hangversenyét. A kóruskoncert a vegyeskar eddigi zongora/orgona kíséretes, illetve kíséret nélküli repertoárjából lesz hallható. A belépés ingyenes.