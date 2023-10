Az Újraélesztés Nemzetközi Világnapja alkalmából az alapszintű újraélesztésről tartottak oktatást a tatabányai Szent Borbála Kórház modern SKILL laborjában. Az ingyenes képzésre két csoportot vártak, akik élethű babákon sajátíthatták el a szakszerű újraélesztést. Dr. Hansági Edit, a kórház altatóorvosa, egyben a SKILL labor önkéntes oktatója a Kemma.hu-nak elmondta, hogy az első években csak a szakembereknek tartottak különböző képzéseket, de most már a laikusok előtt is megnyílt a lehetőség. Ennek keretében szervezték meg az újraélesztés világnapja alkalmából ezt az oktatást is, ahol mind a felnőtt, mind a gyermek újraélesztés lépéseit tanulhatták meg a résztvevők.

– Az a tapasztalatunk, hogy az emberek félnek segítséget nyújtani sok esetben. Mi pedig ezzel a programmal szeretnénk egy lehetőséget biztosítani, hogy ebben a szimulációs laborban, valós környezetben szakemberek segítségével meg tudjuk mutatni az alapszíntű újraélesztés lépéseit – magyarázta az oktató. Hozzátette: az oktatást hagyományteremtő szándékkal indították el.

A doktornő elmondta, hogy sokan jelentkeztek a lehetőségre, hamar beteltek a szabad helyek. Hétfőn két turnusban, délelőttre és délutánra várták a regisztrált jelentkezőket. Mindegyik alkalomra 16-16 főt vártak, akiknek két csoportba osztva külön termekben mutatták meg a felnőtt és a gyermek újraélesztés menetét. A mostani alkalomra felnőttek, főleg hölgyek jelentkeztek, de a szakember szerint gyerekeknek általános és középiskolásoknak is érdemes elsajátítania az újraélesztés lépéseit.