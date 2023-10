Felkészülés

Bár szeptemberben kifejezetten meleg volt és az október is kellemes, napos idővel indult, azért lassan beköszönt az igazi őszi időjárás. A csapadékos, nyirkos napokon az útburkolatok a csapadék, illetve a lehullott és az aszfaltra tapadt falevelek hatására is csúszóssá válhatnak. Október végétől a ködfoltok is egyre gyakoribbak lehetnek, így a látási viszonyok is esetenként rosszak lehetnek. Bereczki Gábor szerint emiatt is fontos, hogy az ablaktörlő lapátok is megfelelő állapotban legyenek. Telephelyükön gyakran cserélnek ki már kevésbé hatékonyan törlő gumikat, sokan az ajánlottnál tovább hagyják fent akkor is, ha már igencsak elöregedtek, ami szakadó esőben balesetveszélyes helyzetet is előidézhet. Pedig a járművezetők számára intő jelnek kellene lennie, ha a törlés után ugyanolyan vizes, netán csíkos marad a szélvédő. A kereskedés vezetője hangsúlyozta: a „látni és látszani” elv alapján érdemes rendszeresen ellenőrizni a világítást is, a futómű állapotára az úthibák miatt ellenben egész évben ajánlott odafigyelni.