E hasábokon már kifejtettem korábban is: a legérdekesebb párbeszédekbe sorban állás közben bonyolódik az ember, vagy lesz fültanúja. Az újságos nyitása előtt értem a bevásárlóközpontba, így egy kicsit sétálgattam még. Visszaérve egy idős úr kocogtatta meg a hátam, mondván, ő már itt volt korábban. De nem, nem akar elém menni, hiszen úgyis ráér, diót kell törnie a cimborájával a hegyen. Mint mondta, lakótelepi lakásban él és a szomszédok miatt nem akar a kalapáccsal zajt csapni. Lakótelepi ember lévén átéreztem a helyzetet, egyúttal nagyra értékeltem figyelmességét. Magam elé is engedtem volna, de nem élt a lehetőséggel. A szomszédok ellenben jól jártak. -viz-