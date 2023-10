A Szomód Községért Közalapítvány közösségi oldalán számoltak be arról, hogy szép időben, jó hangulatban, klassz csapattal ültettek virágokat a buszfordulóhoz.

Mint írták: ha a növényeknek tetszik az új helyük és a szarvasok nem fogják terített asztalnak nézni az új ágyást, akkor a jövőben egy gyönyörű, új virágoskertecske, buszforduló díszíti majd szeretett lakóhelyüket.

A tervek szerint később mulccsal is be fogják szórni. Minden növényt ajándékba kapott az alapítvány. A virágosítást jövőre folytatni szeretnék. A társaság addig is örül minden ötletnek és további növény, táp, mulcs, terméskő, felajánlásnak.