Ezúttal sem hívtak zenekart

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Azóta a világ sok országában, így hazánkban is évről évre szerveznek programokat ebből az alkalomból, hogy felhívják a figyelmet az idős emberekre. Információnk szerint Császáron is évek óta hagyomány, hogy köszöntik a szépkorúakat, akik ezúttal is külön kérték, hogy zenekart ne hívjanak az eseményre, kötetlen, közös beszélgetést szerettek volna.