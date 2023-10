Ezek a rekordok pedig sokszor nagy összefogást igényelnek, összehozzák a közösségeket. Ácson is rengetegen gyűjtötték a tojásokat, segítettek díszíteni, az egész város egy emberként dolgozott a siker érdekében. Nyilván a túlzott versengésnek is vannak hátrányai, de egy rekordkísérlet tényleg megéri a munkát, hiszen olyan embereket hoz össze, akik talán nem is ismerték egymást, vagy netán még haragot is tartottak egymással. A közös cél viszont jól meg tud erősíteni egy közösséget, egyéni emberi kapcsolatokat.

Egy óriási zöldség megtermesztéséhez is szükség van a csillagok együttállására. Nem mindegy, milyen a vetőmagunk, milyen a föld minősége, és nem utolsósorban sok munkára is szükség van, hiszen aki nem ápolja a kertjét, az nem igazán számíthat sikeres termésre sem. Persze valljuk be, hiába nekünk van a legnagyobb zöldségünk, vagy gyümölcsünk. Ha az íze nem jó, semmit sem ér.