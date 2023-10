Augusztusban érkezett az első megkeresés a szerkesztőségbe, hogy a tatabányai Gábris Jenő rekordméretű karalábét termeszt a Turul-oldalban. A cím a Barlang sétány, ahová szeretettel meghívja stábunkat októberben, amikor kiszedi a földből. Telt múlt az idő és jött az újabb e-mail, az ominózus pillanathoz érkeztünk.

Október 19-én jelentős sajtóérdeklődés mellett Sebestyén István, a Magyar Rekordok regisztrátora is a helyszínre érkezett, hogy hivatalosan is felvegye a labdaméretű zöldség paramétereit. A feljegyzés szerint délelőtt 9 óra 46 perckor vette ki a földből a karalábét, amit azután a konyhába vittek megmérni. Pár pillanattal később, 10 óra után pár perccel kiderült, összesen 9,95 kilogrammot nyomott az óriás, hivatalos megnevezéssel élve ennyi a szüretelési tömege.

Később konyhakész állapotban is lemérték a karalábét, vagyis megtisztítva a levelektől és a földdaraboktól. Ebben az állapotban több mint másfél kilogrammal kevesebbet mutatott a digitális mérleg, 8,325 lett a végeredmény. Akkor látszott csak igazán, hogy ez nem is egy, hanem kettő zöldség egyben. Ha úgy tetszik emeletes, mert a nagy gumón nőtt egy kisebb is. Az átmérője 26 centiméter, körfogata pedig 82. Ezután nagyot csapott a termesztők kezébe a regisztrátor, amikor gratulált a magyar rekordereknek. Úgy tudjuk, a világrekordot egy 20 kilogrammos karalábé tartja, Kanadában. Hazánkban pedig hivatalosan 9,95 kilogrammal Gábris Jenőék, Tatabányán. Ez az első hivatalos karalábérekord egyébként.

Érdekesség, hogy a család a már jól bevált kertészetből vásárolt magokat, az idén először váltottak és egy másik tatabányai kertészetben szerezték be őket. Az óriás mellett több nagyobb méretű karalábé nőtt a kertben, de meg sem közelíti Karalábé Jenőt. Ugyanis ezt a nevet kapta az óriás, gazdái után. Az édesapa és kisfia gyakran öntözte a karalábét, szerintük ez lehet a titok, amiért ilyen szép nagyra nőtt a zöldség.

– Két napja talajmenti fagyok voltak, egész éjjel locsoltam rá a 10 fokos vizet. Szép lett volna, ha nem éri meg ezt a nagy napot, hogy hivatalosan is magyar rekorder legyen – nyilatkozta Gábris Jenő, akinek hatalmas az öröme. Felesége Edit azt mondta, jövőre megpróbálják túlszárnyalni a saját maguk által felállított rekordot és meg sem állnak 15 kilogramm alattig. Hozzátette: a szomszédok és a barátok biztosan kapnak majd a karalábéból, de ők is szívesen főznek belőle levest, mert nagyon szereti a család.