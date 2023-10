Nem biztos, hogy a lovagok halála miatt hisszük olyan sötétnek ezt a napot. Egyes kultúrákban a pénteket és a 13-as számot is félelem övezi, de ezek eredetét is csak találgatni lehet. Az európai pogány kultúrákban a hét ötödik napját szentelték az isteneknek, de ekkor – nagypénteken – feszítették keresztre Jézus Krisztust, az utolsó vacsorán pedig a tizenkét apostollal együtt tizenhárman ültek az asztalnál, köztük Júdás, aki elárulta Jézust.

Megpróbáltuk kideríteni, hogy Tatabányán mit is gondolnak péntek 13-ról. Az indulás nem is lehetett volna stílszerűbb: a parkoló autónk előtt feltűnt egy fekete macska. Egy pillanatra megállt az újságíró és a fotós is, aztán nagyot nevetve útjukra indultak. Azt nem sem megerősíteni, sem cáfolni nem lehet, hogy a négylábú fekete jószág baljós napot hoz-e. Szerencsét nem találtunk, hacsak az nem számít annak, hogy hallottuk és láttuk, mással milyen kegyes Fortuna.