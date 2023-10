A Kodály téren helyezték el a Sütkérező mackó szobrát. Lajos József szobrászművész alkotását a József Attila Könyvtár felújítása miatt költöztették el korábbi lakóhelyéről, de az itteni környezettel is teljesen elégedett, sőt, még előnyösnek is tartja a változást, mivel a Kodály teret ideálisabb napozóhelynek tartja – adta hírül Tatabánya Megyei Jogú Város közösségi oldalán. Itt majd bizonyára sok-sok emberrel, és óvodással is találkozhat.