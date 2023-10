„Két ember között a legrövidebb út a mosoly!”, „A mosoly egy görbe vonal, amely egyenesbe hozhat mindent”, „A világ mindig vidámabbnak látszik egy mosoly mögül” – ilyen és hasonló feliratú zászlókkal meneteltek és persze közben mosolyogtak a szákszendiek az utcai séta közben.

Különleges zászlókkal a kezükben, mosollyal az arcukon sétáltak a szákszendiek

Fotó: Wágner Zsanett / Forrás: 24 Óra

A tervezett útvonal szerint a Száki utcában, a Móra Ferencben, az Ady Endre és a Petőfi Sándor utcában jártak a felhívásra jelentkezők, köztük volt Papp Attila Csaba polgármester is, de sok gyermek is csatlakozott a kétórás programhoz. Sétáltak édesanyák babakocsival, de szépkorúak is örömmel sétáltak a szombati napsütéses órákban.