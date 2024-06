Az ünnepségen köszöntötték a meghívott vendégeket, majd dr. Tittmann János polgármester mondott beszédet. Felidézte, hogy Nipl Stefánia tehetséges úszó volt, aki 1928-tól a Dorogi Atlétikai Club úszó szakosztályában versenyzett. Országos bajnokságokat nyert, 1936-ban az olimpiai válogató versenyen is részt vett, de végül mégsem őt, hanem egy újpesti úszónőt választották ki az olimpiára. Emellett civilben a Dorogi Homokvasút Üzemnél dolgozott.

Befejeződött a felújítás, átadták az uszodát.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Dr. Tittmann János elárulta, hogy az energetikai fenntarthatatlanság miatt kellett korábban bezárni az uszodát. A felújítást a Pro Urbe díjjal kitüntetett Baumit Kft. több mint 20 millió forintos termékfelajánlással segítette. Szigetelték a homlokzatot, a lapostető helyett alacsony hajlásszögű félnyeregtetőt kapott az épület, amelyre napelemes rendszert is telepítettek. Kondenzációs gázkazánt is telepítettek, így a távhő mellett gázzal is lehet fűteni az uszodát.

Kicserélték a medencéknél az elavult vízgépészeti rendszert, újrafüvesítették a medencék körüli területet, napvitorlák kerültek a kisebbik medence fölé. A belső tereket újrafestették, beléptető rendszert, galériát is kialakítottak, megújult a szauna és a gőzterem is. A városvezetés a téli szezonra is gondolt, ezért már megrendelték az új sátorfedést. Végül dr. Tittmann János köszönetet mondott mindazoknak, akik szerepek vállaltak a felújításban, az energetikai korszerűsítésben.

Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője többek között arról beszélt, hogy az uszoda nemcsak a dorogiak, hanem a környékbeli településeken élők javát is szolgálja. Méltatta az önkormányzatot, a polgármesteri hivatali dolgozóit, a kivitelezőket, hogy megvalósították a projektet.

Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke bejelentette, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében mintegy 500 millió forintos támogatásból az egykori Dorogi Homokvasút nyomvonalán kerékpározható élményutat alakítanak ki. A fejlesztés a nemcsak a várost, de a térség több települését is érinti, éppen ezért a bejelentéskor jelen voltak Annavölgy, Bajót, Csolnok, Sárisáp és Tokod polgármestere is.