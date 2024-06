„Tisztelt Esztergomiak! 560 cm-es vízállásnál zavartalan a forgalom a Nagy Duna sétányon” - írta közösségi oldalán Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere, aki hozzátette: ez azért lehetséges, mert a vízügyi szakemberekkel közösen, együtt dolgozva sikeresen védekeznek az árhullámmal szemben.

Zajlik az árvízzel szembeni védekezés: ellennyomó medencét létesítettek az ideiglenes gátnál Esztergomban.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Tavaly decemberben néhány napra lezárták a forgalom elől a Nagy-Duna sétányt, ugyanis a folyó előbb a Rugby Club Hostellel szembeni volt sólyázónál, majd végül több ponton is elöntötte az úttestet. Igaz, most alacsonyabb vízszinttel tetőzik a Duna, mint karácsonykor, ugyanakkor elvben most is meg lett volna az esélye annak, hogy a Rugby Club Hostelnél víz alá kerül az út egy szakasza.

Hernádi Ádám megjegyezte: ha nem fognak össze és nem épül meg az ideiglenes védmű – ami most biztosítja, hogy a Nagy Duna sétányon keresztül is fel lehessen hajtani a Mária Valéria hídra –, akkor már 535 centiméteres vízállásnál le kellett volna zárni az útszakaszt. Most viszont 560 centiméteres vízállásnál is zavartalan a közlekedés, köszönhetően az összefogásnak. Esztergom polgármestere kijelentette: a mostani árvíz is bizonyítja, hogy a városnak nagy szüksége van a gátra, többek között ez is a tétje a vasárnapi önkormányzati választásnak.

Egyébként a volt sólyázónál a szakemberek homokzsákokból egy úgynevezett „ellennyomó medencét” is kialakítottak az ideiglenes gát mentett oldalán. Az ellennyomó medence vízoszlopa ugyanis ellensúlyozza a talajon átszivárgó víz felfelé irányuló nyomását. A jelenlegi számítások szerint este várható a tetőzés Esztergomnál.