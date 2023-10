A tatabányai pólónyomtató cég 2016-ban indult egy panellakás kisszobájából. A kezdeti kis vállalkozásból mára pedig már egy komoly, hat üzlettel rendelkező egyedi póló nyomtató franchise hálózattá nőtte ki magát. 2020-ban valósították meg az országos terjeszkedést a koronavírusjárvány közepén, amely figyelemre méltó teljesítmény a nehéz gazdasági körülmények között.

Az I Love Póló a grafikus alkotókat összekapcsolja a vásárlóikkal, ezzel lehetőséget teremtve arra, hogy a designerek eladják a munkáikat egyedi nyomtatott termékeken. Ugyan nem új megoldásról van szó, ám hazánkban elsőként tűzték ki fő célnak egy ilyen platform fejlesztését. 50 millió forint tőkét vontak be a további céljaik megvalósításához magánbefektetőktől, részvény célú közösségi finanszírozással – írta az MTI.

A részvény célú közösségi finanszírozás olyan pénzügyi modell, amely lehetővé teszi a vállalkozásoknak, hogy tőkét gyűjtsenek a közösségtől, akik részvényeket vásárolhatnak a vállalatban. Összekapcsolja a hagyományos részvénykibocsátást, valamint a közösségi finanszírozást.

Összesen 136-an, köztük vásárlók, a weboldal felhasználói, továbbá új szimpatizánsok is csatlakoztak a kezdeményezéshez. Ennek következtében hamarosan részvényessé válnak a cégben, miközben közösségi szinten is hozzájárulnak a vállalkozás sikeréhez.

Hudák Tibor, a cég alapítója az MTI-nek elárulta:

– Ez a kampány is bizonyította, hogy a cégeknek is közösségekben szükséges gondolkodnia és nem csak egyszerű vásárlószerzésben. Az I Love Póló a kezdetektől fogva így működik és most már közösen építjük a jövőnket. A közösségi finanszírozási kampány eredményeként még erősebbek vagyunk, és egyben nagyon boldogak is, hiszen a körülöttünk lévő emberek látták bennünk a lehetőséget és az üzleti potenciált.

A nagy sikerű kampányban összegyűjtött tőkét a platform fejlesztésére, a kapacitás bővítésére fogják felhasználni, továbbá szeretnének még több emberhez eljutni. A Kemma.hu nemrégiben podcastben beszélgetett a tatabányai pólókirállyal arról, hogyan lehet felépíteni szinte a nulláról egy több tízmilliós céget, és hogy mindezt hogyan tudja két könyv kiadása mellett felépíteni egy 31 éves tatabányai fiatalember.