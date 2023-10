Dr. Molnár Attila polgármester arról beszélt, a KÖSZ-projektje példaértékű, amelyre nem csak hazánkban, hanem egész Európában büszkék lehetünk. Hangsúlyozta, sokan beszélnek mostanában a klímavédelemről, zöld szemléletről, de a KÖSZ nem csak beszél, tesz is az ügy érdekében. Felidézte azt is, a KÖSZ által is szervezett Fenntarthatósági Kupa bekerült az Európai Unió legjobb 3 zöld ifjúsági projektje közé a Salto Awards-versenyen.

Ezt követően Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is gratulált a projekthez. A rendezvényen dr. Molnár Attila polgármester oklevelet is átadott dr. Fehérvári Dávidnak, megköszönve munkájukat.