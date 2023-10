Imhof Orsolya szervező elmondta, a tökfesztivált először tizenöt évvel ezelőtt szervezte az Ács-Pénzásási Nyugdíjas Klub. Pár év kihagyás után 2017 és 2019 között is megrendezték a programot, majd a koronavírus miatt újra muszáj volt kihagyniuk pár évet. Mostantól azonban ismét szeretnének hagyományt teremteni, és minden október első szombatján tökös hangulatot varázsolni a településre. Ezúttal az idővel is szerencséjük volt, hiszen kellemes melegre virradt aznap.

Hirdettek terítési és tökös versenyt is. Előbbire több csapat is benevezett. A zsűri, a Tatabányai Szakképzési Centrum Kereskedelmi Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola igazgatónője Doktor Gabriella és egy, a szakmában elismert kollégája, Kovács Gábor voltak. A versenyen kívül az iskola két tanulója is bemutatta eddig megszerzett tudását, ők különdíjban részesültek. Oklevelet vehetett át a városi nyugdíjas klub csapata, a Gárdonyi-iskola diákjainak csapata és Szalóki Csilla.

A résztvevőket vásári forgatag is várta, ahol egyebek mellett horgolt termékeket, ékszereket, mézet, savanyúságot is be lehetett szerezni. A kézműves foglalkozáson tűnemezelt tökök készültek, de mindemellett óriásjátékokat is ki lehetett próbálni, volt malom, jenga, kirakós és Ki nevet a végén?. Nagy sikert aratott az íjászkodás is, amelyet rengeteg gyerek kipróbált.

Imhof Orsolyától megtudtuk azt is, fellépők is érkeztek az alkalomra. Elsőként a Dance Fitness csapata jött zumba táncokkal, majd a komáromi Garabonciás Táncegyüttes tagjai néptáncoltak.