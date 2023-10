A komáromi fiatalok közül pedig sokan jártak elől jó példával, a Jókai és több másik komáromi középiskola már felnőtt tanulói nyújtották karjukat ez alkalommal.

Ezzel egy időben vetélkedőt is szerveztek nyolcadikosoknak és kilencedikeseknek. A verseny során a diákok gyakorolhatták az elsősegélynyújtást, az újraélesztést, a stabil oldalfektetést, valamint kvízt is kitöltöttek vöröskeresztes és elsősegélynyújtás témakörben. Az udvaron megismerkedhettek egy mentőautó felszereltségével, illetve régi egészségügyi eszközökről is kiállítás nyílt.

Oláh Gábor arról is beszélt, az iskola diákjai a pályázat keretében interjúkat is készítettek diáktársaikkal a véradás fontosságáról. Mint mondta, fontos ezt a korosztályt is bevonni, hiszen az ő üzenetük talán könnyebben eljut a fiatalokhoz, és arra sarkallja őket, hogy a lehető legkorábban segítsenek vérükkel embertársaikon.

A koordinátortól emellett azt is megtudtuk, városi egészségnapra is készülnek a komáromi Vöröskereszttel, amely a múlt alkalommal is számos embert érdekelt, a határ másik oldaláról is sokan látogattak el Komáromba. Akkor a Generációk Háza adott otthont az eseménynek, de ezúttal Pál Feri atyát látják vendégül, akinek előadására rengeteg embert várnak. Ezért új helyszínre, az Arany17 Rendezvényközpontba szervezik a programot.

Nem maradnak el az egészségügyi szűrővizsgálatok sem: lesz többek között csontritkulásszűrés, vérnyomás- és vércukorszintmérés, demencia­szűrés. Pál Feri atya mellett Gunagriha spirituális tanító is a vendégük lesz, aki már visszatérő vendége az eseménynek. A részletes programokról a komáromi Vöröskereszt Facebook-oldalán lehet majd tájékozódni. A programok díjmentesek, de arra kérik az érdeklődőket, hogy jó előre regisztráljanak, mert az előadásokra a helyek végesek.