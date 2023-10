– Divattá váltak az energiaitalok, amik könnyen függőséget okozhatnak. Egyre gyakrabban látni fiatalokat, kezükben energiaitalos dobozzal, akkor meg pláne legurítanak 4-5-tel, ha elmennek szórakozni – mondta az orvos, akinek rendelőjében is megfordultak már érdekes esetek. Például nemrégiben járt nála egy 13 éves, hetedik osztályos tanuló, aki komoly egészségügyi problémákról számolt be az orvosnak.

– Fejfájásra és magas vérnyomásra panaszkodott az általános iskolás, és magas volt a pulzusa is. Kiderült, naponta legalább háromszor, azaz reggel, délben és este is fogyaszt energiaitalt. Nem tiltottam el tőle. Csak elmeséltem neki, hogy agyvérzést vagy szívleállást is okozhatnak ezek a tünetek – számolt be az esetről Dr. Bense Tamás, aki szerint a történetnek pozitív kicsengése is van. A fiú ezután inkább teára váltott.