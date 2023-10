Az elmúlt egy héten portálunk is többször beszámolt arról, hogy az ország több pontján is megdőlt az októberi melegrekord. Az időjárás nemcsak a szervezetünket viseli meg, a természet is reagál a változásokra.

A Bakonyban például fehérbe borult egy kis rész, no, de nem hófedte rétet láthatunk, hanem csodálatos százszorszépeket – olvasható a hír a veol.hu-n.