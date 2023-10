Az érkezők a belépésnél kaptak egy kis csomagot, amelyben egy madaras ajtódísz elkészítésének az elemei voltak. A nagyteremben megannyi asztalnál ültek az ország különböző pontjáról érkező foltvarrók, s készítették el a kis csomag és a leírás alapján az ajtódíszt. Persze érkeztek olyan vállalkozók is, akik a foltvarráshoz szükséges eszközöket árulták. A legújabb technikák elsajátításának kulisszatitkaiba is beavatták egymást a hölgyek. Akik között volt egy úr is, s gyönyörű alkotásokkal érkezett.

A Forgó Orsók Foltvarró Egyesület kiállítással is készült. Hihetetlen finomsággal elkészített formák mutatkoztak meg a különböző használati tárgyakon, s szerveztek egy emlékkiállítást is, ahol megannyi szebbnél szebb rongybaba sorakozott fel. Winkler Dorottyára emlékeztek, akinek a rongybabái az Országos Babakészítési Versenyeken is éveken át a legjobbak között voltak.

– Az idei témánk a „Velünk madarat lehet fogatni”, s e köré a gondolat köré fűztük fel a programot – mondta Tóth Jánosné főszervező. - Mindenki hozta magával a kézi varró felszerelését, hogy elkészíthesse a madaras ajtódíszt. Emellett pályázatot is hirdettük „Lelkem kalitkája” címmel. Olyan alkotásokat vártunk, amely e téma köré épül. Tíznél többen készültek gyönyörű művekkel. Ezeket kiállítottuk és az alkotókat díjaztuk. Első lett Nagy Tiborné, második Nyikos Lilián, s őket Farkas Zsuzsa követte. Különdíjat vehetett át Szabó Lászlóné.